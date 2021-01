Oι Σίξερς ηττήθηκαν από τους Νάγκετς, σ' ένα ματς όπου ο Ντοκ Ρίβερς είχε στη διάθεσή του επτά παίκτες λόγω κορονοϊού.

Ο Μάξεϊ έκανε... όργια, βάζοντας 39 πόντους και έτσι έγινε, για τους Σίξερς, ο ρούκι με τους περισσότερους πόντους μετά τον Άλεν Άιβερσον που στις 14 Απριλίου του 1997 είχε σημειώσει 40!

Tyrese Maxey's 39 points today are the most for a @sixers rookie since Allen Iverson's 40 on April 14, 1997. pic.twitter.com/DiCn193C4O

— NBA History (@NBAHistory) January 9, 2021