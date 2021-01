Ο Γιόκιτς έχει τα περισσότερα κρίσιμα σουτ τα τελευταία δύο χρόνια (pic & vid)

Ο Σέρβος ψηλός των Νάγκετς έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά την σεζόν σε ατομικό επίπεδο, έστω και αν η ομάδα του δυσκολεύεται. Ο Γιόκιτς πήρε την κατάσταση στα χέρια του και ένα κρίσιμο σουτ έστειλε τον αγώνα, κόντρα στους Μάβερικς, στην παράταση.

Τις τελευταίες δύο σεζόν έχει επιχειρήσει 10 κρίσιμα σουτ, τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα ή στην παράταση και έχει πετύχει 5. Κανένας άλλος παίκτης δεν έχει κάτι αντίστοιχο σε τέτοιο διάστημα.

Over the last 2 seasons, Nikola Jokic is 5-5 on game-tying or go-ahead shots inside the final 10 seconds of the 4th qtr/OT.

His 5 makes are the most by any player over that span. pic.twitter.com/yYjpFyxScU

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 8, 2021