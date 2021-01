Ο Ντόντσιτς ξεπέρασε τον Νοβίτσκι σε πρωτιές και χρειάστηκε το 10% του χρόνου σε σχέση με τον Γερμανό! (pic)

Μπορεί φέτος να μην έχει μπει το ίδιο δυνατά στην λίγκα, αλλά ο Λούκα Ντόντσιτς, αδιαμφισβήτητα είναι ένα φαινόμενο.

Ο νεαρός Σλοβένος κατάφερε για 39η φορά στην καριέρα του να είναι πρώτος σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ για την ομάδα του και ξεπέρασε την ιστορική επίδοση του Ντιρκ Νοβίτσκι, που το είχε κάνει 38 φορές.

Πήρε στον Λούκα λιγότερο από το 10% του χρόνου, που πήρε στον Νοβίτσκι να κάνει το ίδιο πράγμα, όντας πραγματικός θρύλος για το Ντάλας.

Τα λόγια είναι περιττά με τον Ντόντσιτς...

FROM ELIAS: Last night was the 39th time Luka Doncic led the Mavericks in pts, rebs and ast (including ties). That is now the most in team history, passing Dirk Nowitzki who did that 38 times. It took Luka less than 10 percent of the time it took Dirk to get that total & more. pic.twitter.com/xYq1PYM2dQ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 6, 2021