Ντουράντ: Χάνει 4 ματς των Νετς, ήρθε σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού! (pic)

Σημαντικό πρόβλημα για τους Νετς.

Ο Κέβιν Ντουράντ βρίσκεται σε 7ημερη καραντίνα λόγω του πρωτοκόλλου της λίγκας, αφού ήρθε σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού.

Ο KD είχε βρεθεί θετικός στον Μάη, ενώ στη συνέχεια είχε βρεθεί αρνητικός σε πολλά τεστ που του έγιναν. Θα αναγκαστεί να χάσει τα 4 ματς (Γιούτα, Σίξερς, Γκρίζλις και Θάντερ) του Μπρούκλιν αυτή την εβδομάδα.

Kevin Durant's facing a 7-day quarantine under league protocols because of exposure to a positive COVID-19 case, sources tell ESPN. He had the coronavirus in May, continues to register antibodies and has tested negative in multiple recents tests. He'd miss 4 games in next week. https://t.co/HFHFKHolte

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 4, 2021