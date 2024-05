Ο κορυφαίος dunker ever, Βινς Κάρτερ θα δει τη φανέλα του να αποσύρεται από τους Νετς.

Eίναι ένας εκ των θεαματικότερων παικτών στην ιστορία του ΝΒΑ και ο κορυφαίος dunker ever. Ο σπουδαίος Βινς Κάρτερ θα δει την φανέλα του να αποσύρεται από τους Νετς την επόμενη σεζόν.

Ο Vinsanity που φορούσε το Νο.15 στους Νετς, έμεινε στην ομάδα από το 2004 μέχρι και το 2009. Σε αυτό το διάστημα έπαιξε All Star Game σε 4 περιπτώσεις, ενώ είναι τρίτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας (τότε είχαν έδρα στο Νιου Τζέρσεϊ), τέταρτος στα εύστοχα τρίποντα και τρίτος στα εύστοχα σουτ.

Το 2006 και το 2007 οι Νετς με τον Κάρτερ στο ρόστερ έφτασαν μέχρι τους ημιτελικούς Ανατολής. Ο Kάρτερ είναι και ο μοναδικός που έχει παίξει 4 δεκαετίες στο ΝΒΑ!

Nets will hang No. 15 in the rafters next season 🫡 pic.twitter.com/5HaYQzvOi0