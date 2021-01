Κλίπερς: Κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα και απομόνωση! (pic)

Τα κρούσματα δεν αφορούν παίκτες, προπονητές και μέλη της διοίκησης των Λος Άντζελες Κλίπερς, αλλά αποτελεί ένα ισχυρό δείγμα πόσο εύκολα μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση. Την ώρα που η λίγκα εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο δημιουργίας μίνι «φουσκών», οκτώ μέλη του επιτελείου υποστήριξης βρέθηκαν θετικά στην covid-19. Όσοι νόσησαν έμειναν στην αρχή σε καραντίνα στη Γιούτα, όπου οι Κλίπερς αγωνίστηκαν με τους Τζαζ. Ωστόσο, λίγο αργότερα αναχώρησαν για το Λος Άντζελες με ιδιωτικά οχήματα.

H ιχνηλάτηση που έγινε οδήγησε σε αυτά τα 8 μέλη, τα οποία την παραμονή Πρωτοχρονιά βρέθηκαν σε ένα γεύμα στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου των Κλίπερς, δίχως να φορούν μάσκες.

Quarantined group includes no players, no coaches and no team management, sources tell ESPN. https://t.co/DsqSPjPSkB

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2021