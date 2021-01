Εντυπωσιακά έχει ξεκινήσει η σεζόν για Σανς και Σίξερς.

Οι 2 ομάδες έχουν ρεκόρ 5-1 και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας του ΝΒΑ σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Φαίνεται πως τα δίδυμα Μπούκερ-Πολ και Εμπίντ-Σίμονς λειτουργούν εξαιρετικά μέχρι στιγμής όπως και οι συμπαίκτες τους.

The 76ers and Suns currently hold the best records in the league.

Both at 5-1. pic.twitter.com/2BNIuMXe8L

