Ρόκετς: Βρήκαν... λαβράκι στο πρόσωπο του Γουντ! (pics & vids)

Το καλοκαίρι οι Ρόκετς εμπιστεύτηκαν τον Κρίστιαν Γουντ και εκείνον δεν σταματά να τους δικαιώνει στο ξεκίνημα της σεζόν.

Στα 4 πρώτα ματς έχει εντυπωσιακά στατιστικά, ενώ σε 3 εξ αυτών έχει πετύχει double double. Είναι το σημείο αναφοράς του Χιούστον στη ρακέτα και διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του.

Απολαύστε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές του.

Christian Wood putting the league on notice in his first four games as a Rocket @ESPNNBA

∙ 31 Pts, 13 Reb, 1 Blks

∙ 23 Pts, 3 Reb, 2 Blks

∙ 21 Pts, 12 Reb, 2 Blks

∙ 20 Pts, 15 Reb, 4 Blks pic.twitter.com/ZYLK1TQGzY

— SportsCenter (@SportsCenter) January 3, 2021