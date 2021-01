Οι Ουίζαρντς είναι μία από τις δύο ομάδες που ακόμη δεν έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι της τη φετινή σεζόν! Έχοντας μάλιστα χειρότερο ρεκόρ (0-5) από τους Ντιτρόιτ Πίστονς (0-4). Σε αυτά τα πέντε παιχνίδια ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έχει πετύχει triple double σε όσα αγωνίστηκε (έχει 4 συμμετοχές), ενώ ο Μπράντλεϊ Μπιλ συνεχίζει να σκοράρει με αμείωτο ρυθμό έχοντας 31 πόντους σε μέσο όρο!

Παρόλ' αυτά οι Ουίζαρντς αρνούνται πεισματικά να κερδίζουν. Χάνοντας ακόμη και από τους Μπουλς, παρά το προβάδισμα που είχαν σε διάφορα σημεία του αγώνα.

Bradley Beal is averaging 31 PTS.

Russell Westbrook has 4 triple-doubles in 4 games

The Wizards are 0-5 pic.twitter.com/vCRckuZFDy

— Ballislife.com (@Ballislife) January 1, 2021