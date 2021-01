Μπακς: Επέμβαση για τον Τόρεϊ Κρεγκ (pic)

Ο Τόρεϊ Κρεγκ τραυματίστηκε στη μύτη στη ήττα των Μπακς από τους Νικς. Υποβλήθηκε στη μύτη για να διορθώσει τη ζημιά και δεν πρόκειται να αγωνιστεί στο αποψινό ματς των Μπακς απέναντι στους Μπουλς (2/1/2021, 03:00). Ο Κρεγκ μετρούσε 2 συμμετοχές φέτος.

Torrey Craig underwent successful surgery today to repair the nasal fracture he sustained in the Dec. 27 game at New York.

Craig will not play in tomorrow night’s game vs. Chicago. Additional updates on his status will be provided as appropriate. pic.twitter.com/7eGNbTJ6wm

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2020