Πέισερς: Κάταγμα ο Τι Τζέι Ουόρεν, χάνει μεγάλο μέρος της σεζόν (pic)

Ο Τι Τζέι Ουόρεν... άνθισε στη «φούσκα» του Ορλάντο (27π. ανά παιχνίδι) με τη φανέλα των Ιντιάνα Πέισερς. Μία σειρά από... θεοπάλαβα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου και ενός με 53 πόντους! Ο Ουόρεν υποβλήθηκε σε επέμβαση προκειμένου να διορθώσει ένα κάταγμα κόπωσης. Κάτι ανάλογο τον είχε κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης και το 2016, όταν ήταν στους Φίνιξ Σανς.

Πέρσι ο 27χρονος Ουόρεν ολοκλήρωσε τη σεζόν με 19.8 πόντους, ενώ τη νέα σεζόν είχε 15.5 πόντους ανά παιχνίδι.

ESPN story on Pacers forward TJ Warren -- team's top scorer a season ago -- who's expected to miss a significant portion of regular season after surgery to repair stress fracture: https://t.co/kNAdjsMARX

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 1, 2021