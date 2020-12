Δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Η δόξα απαιτεί θυσίες. Και κόπο. Ο Λούκα Ντόντσιτς το γνωρίζει καλύτερα απ' όλους. Μετά τη νέα ήττα των Ντάλας Μάβερικς από τους Σάρλοτ Χόρνετς, ο Σλοβένος που έχει πετύχει μόλις 2 τρίποντα σε 21 προσπάθειες (κόντρα στη Σάρλοτ είχε 0/5) βγήκε ξανά στο παρκέ. Και με τη βοήθεια του μέλους του επιτελείου των Μάβερικς, Τζαμάλ Μόσλεϊ έκανε μία έξτρα προπόνηση στα μακρινά σουτ.

When you don't accept playing poorly... Luka and asst coach Jamahl Mosley on the floor post Charlotte loss pic.twitter.com/gD9yJmlFlh

— Chuck Cooperstein (@coopmavs) December 31, 2020