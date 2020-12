ΝΒΑ: Ανακοίνωσε μηδενικά κρούσματα την τελευταία εβδομάδα! (pic)

Το ΝΒΑ κατάφερε να μηδενίσει την κλίμακα! Ένα θετικό δείγμα για την ορθή λειτουργία του πρωτοκόλλου ασφαλείας, παρά τα... ανδραγαθήματα των Χάρντεν, Ουόλ και Κάζινς. Σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση, για το διάστημα από τις 24 έως τις 30 Δεκεμβρίου στους 495 παίκτες που εξετάστηκαν, τα θετικά δείγματα ήταν... μηδέν!

Zero players return positive coronavirus tests out of 495 tested since Dec. 24.

Official announcement from the league: pic.twitter.com/q3qxAQHkO9

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 30, 2020