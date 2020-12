Ο Θανάσης μετά από 11 αποτυχημένες προσπάθειες έβαλε το πρώτο του τρίποντο στο ΝΒΑ! (vid)

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να ήταν ο μοναδικός που δεν πέτυχε τρίποντο κόντρα στους Χιτ, η οικογένεια πάντως εκπροσωπήθηκε. Ο Θανάσης, μέσα στην γενικότερη βροχή τριπόντων από τους Μπακς, έβαλε και εκείνος το λιθαράκι του.

Ο Έλληνας παίκτης, μέχρι εκείνη την στιγμή είχε 0/11 προσπάθειες στο ΝΒΑ, αλλά αυτό άλλαξε, αφού πέτυχε το πρώτο του σουτ τριών πόντων, βάζοντας το όνομα του στην λίστα ενός ιστορικού ρεκόρ.

Παράλληλα, έπαιξε για 20 λεπτά το οποίο επίσης είναι ρεκόρ για εκείνον, ενώ είχε 5 πόντους, 5 ριμπάουντ (τα 4 αμυντικά είναι και αυτά ρεκόρ) και ισοφάρισε και ρεκόρ ασίστ του, με τις 4 που μοίρασε.

Thanasis Antetokounmpo knocks down his first career triple! #KiaTipOff20 on TNT @buffstream pic.twitter.com/NLXi7wIBJD

