Μπακς: Δώδεκα παίκτες (εκτός του Γιάννη) έβαλαν τρίποντο και έγραψαν ιστορία! (pic)

Οι Μπακς... διέλυσαν τους Χιτ σε μια βραδιά που έκαναν ρεκόρ τριπόντων. Δεν ήταν ομως μόνο αυτό.

Τα... ελάφια είχαν 12 διαφορετικούς παίκτες με τουλάχιστον 1 τρίποντο, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της λίγκας.

Τρίποντο έβαλαν οι Μίντλετον, Λόπεζ, Χόλιντεϊ, Ντιβιτσέντζο, Πόρτις, Ουίλσον, Μέριλ, Θανάσης, Νουόρα, Κόνατον, Όγκουστιν και Φορμπς. Απίθανα πράγματα. Μόνο ο Γιάννης δεν πέτυχε τρίποντο.

Μάλιστα ο Μπουντενχόλζερ χρησιμοποίησε 13 παίκτες, αφού πλέον οι προπονητές μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο.

Επιπλέον το ρεκόρ τριπόντων το έκαναν δύο μέρες μετά την χειρότερη βραδιά τους στα τρίποντα (7/38 στη Νέα Υόρκη).

Το προηγούμενο δικό τους ρεκόρ ήταν τα 22 εύστοχα από τις 4 Νοέμβρη του 2018 κόντρα στο Σακραμέντο, ενώ το ρεκόρ στο ΝΒΑ το είχαν οι Ρόκετς με 27 από τις 7 Απρίλη του 2019 κόντρα στο Φοίνιξ

The Bucks had 12 different players make a 3 in the game.

It's the first time a team has had 12 players with a 3 in a game in NBA history.

h/t @EliasSports https://t.co/oQyr6bmgJI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 30, 2020