Χιτ-Μπακς: Ρεκόρ τριπόντων σε ένα ημίχρονο οι Μπακς (vid)

Σαν βαρέλι έβλεπαν το καλάθι των Χιτ οι Μπακς στο πρώτο ημίχρονο. Τα... ελάφια στο διάστημα αυτό εκτός των 32 πόντων που είναι μπροστά (83-51), κατάφεραν να σπάσουν και το ρεκόρ τους στα τρίποντα. Συγκεκριμένα οι Μπακς ευστόχησαν σε 16, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός σε πρώτο ημίχρονο. Συνολικά είχε 16/27 και μάλιστα με εξαίρεση τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που αστόχησε στο ένα που επιχείρησε, όλοι οι υπόλοιποι που αγωνίστηκαν πέτυχαν έστω ένα τρίποντο, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να πετυχαίνει και το πρώτο του στην καριέρα του στο NBA.

The Milwaukee Bucks set a new franchise-record for threes in a half with 16. pic.twitter.com/wTuNpIrfko

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 30, 2020