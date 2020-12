Κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Ντένβερ υπήρξε ένα διάστημα όπου οι παίκτες των δύο ομάδων παρέδωσαν μαθήματα... αντι-μπάσκετ!

Η μία επιπολαιότητα διαδέχονταν την άλλη, η μία λάθος πάσα έδινε την θέση στην επόμενη και οι προθέσεις για εντυπωσιακό μπάσκετ μετατράπηκαν σε «ποικιλίες»... παιδικής χαράς.

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε τι εννοούμε!

This Rockets-Nuggets sequence is tough to watch @shaqtin pic.twitter.com/gHvYPX4lXr

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 29, 2020