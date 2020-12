ΝΒΑ: Σοκ στους Νετς με Ντινγουίντι, στο 50%-50% αν θα επιστρέψει φέτος! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ του Μπρούκλιν αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί του γόνατο από το παιχνίδι στη Σάρλοτ κόντρα στους Χόρνετς.

Η σοβαρότητα της κατάστασης έγινε γνωστή το απόγευμα της Δευτέρας (28/12) αφού σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο του Athletic, Shams Charania, υπέστη μερική ρήξη πρόσθιου χιαστού και δύσκολα θα επιστρέψει στην τρέχουσα επόμενη σεζόν.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν οτι ο 27χρονος guard των Νετς (είχε κόψει τον πρόσθιο χιαστό του αριστερής επιγονατίδας όταν έπαιζε στο κολέγιο), που μέσα στο 2020 είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό, θα χειρουργηθεί την επόμενη εβδομάδα και η επιστροφή του στην εφετινή σεζόν, θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά θα πάει η αποθεραπεία του.

Μέχρι την αποχώρησή του από το ματς, ο Ντινγουίντι πρόλαβε να παίξει 15 λεπτά έχοντας μόλις 5 πόντους με 2/4 εντός παιδιάς.

Spencer Dinwiddie suffered a partially torn ACL in his right knee, per @ShamsCharania

He’s expected to return next season pic.twitter.com/Sm232Jc3wD

