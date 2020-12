Τα έχει... σπάσει στα 2 πρώτα ματς με τη φανέλα των Ουίζαρντς ο Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο Brodie έχει 15/41 σουτ και 0/6 σουτ, κάτι που τον έχει κάνει έξαλλο.

«Εγώ φταίω, σκ@@α. Έχω χάσει τόσα πολλά σουτ», ανέφερε.

Russ is shooting 15-41, 0-6 from three through two games.

No excuses for Brodie. pic.twitter.com/HfleCnmlIz

