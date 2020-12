Ο μικρότερος των αδερφών Μπολ ο οποίος επιλέχθηκε στο νούμερο «3» του φετινού «draft» από τους Σάρλοτ Χόρνετς έμεινε άποντος στο ντεμπούτο του στο ΝΒΑ έχοντας 0/5 σουτ εντός παιδιάς.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Κατάφερε να είναι απρόσεκτος δύο φορές, στην ίδια φάση, σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων. Ετοιμαστείτε να τον δείτε στο επόμενο Shatin' A Fool!

Εσείς τι λέτε; Είναι υποψήφιος;

Welcome to your first @shaqtin, LaMelo Ball pic.twitter.com/htVjL5Do7J

