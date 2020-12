Σας είχαν λείψει; Ο Λούκα Ντόντσιτς και οι απίθανες ασίστ του επέστρεψαν, μαζί με το ΝΒΑ. Ο νεαρός Σλοβένος, κόντρα στους Σανς, βρέθηκε κάτω από την μπασκέτα, προσποιήθηκε δύο φορές και αφού ο αντίπαλος είχε κολλήσει πάνω του, βρήκε τρόπο να περάσει την μπάλα.

Πίσω από την πλάτη του πέρασε την ασίστ και έγινε ο πρωταγωνιστής σε μια εξαιρετική πάσα.

Λούκα κυρίες και κύριοι:

These fakes and dime by Luka pic.twitter.com/3KNiJoza74

— ESPN (@espn) December 24, 2020