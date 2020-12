Σέλτικς-Μπακς: Εμφατικό στοπ του Μπράουν σε ΝτιΒιντσέντζο (vids)

Οι Σέλτικς χάνουν την μπάλα στην επίθεσή τους και οι Μπακς φεύγουν στον αιφνιδιασμό με τον ΝτιΒιντσέντζο. Εκεί που όλα όμως έδειχναν πως ο απόφοιτος του Βιλανόβα θα έβαζε δύο εύκολους πόντους, ήρθε ο Τζέιλεν Μπράουν να του πει ένα εμφατικό όχι. Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν και ο παίκτης που με συνεχόμενους πόντους βοήθησε τους Σέλτικς να ανατρέψουν την διαφορά των Μπακς και να πάρουν το προβάδισμα στο ημίχρονο.

Jaylen Brown chase-down block

Watch the second half of Bucks-Celtics in the B/R app and on @NBAonTNT pic.twitter.com/QxjGo13zKh

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) December 24, 2020