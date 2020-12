Σανς: Πήρανε τον ελεύθερο Καμίνσκι

Ο Φρανκ Καμίνσκι επιστρέφει στο Φίνιξ, σε μία περίεργη πορεία λίγων εβδομάδων. Στο τέλος της σεζόν 2019-2020 οι Φίνιξ Σανς τον άφησαν ελεύθερο, αφού δεν ανανέωσαν τη δεύτερη σεζόν στο συμβόλαιό του (αξίας $10 εκ.). Το Σακραμέντο του έδωσε ένα μη εγγυημένο συμβόλαιο, μόνο και μόνο για να τον αφήσει ελεύθερο! Και ποια ήταν η επόμενη εξέλιξη; Το Φίνιξ του έδωσε ένα νέο συμβόλαιο!

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, για τον Καμίνσκι είχε ενδιαφερθεί η Φενέρμπαχτσέ.

The Phoenix Suns have claimed F/C Frank Kaminsky off free agency waivers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 22, 2020