Ουίζαρντς: Εκτός για τρεις εβδομάδες ο Χατσιμούρα!

O Ρούι Χατσιμούρα, ο οποίος έχασε τα δύο τελευταία ματς προετοιμασίας των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, και θα λείψει για ακόμη τρεις εβδομάδες. Ο Ιάπωνας φόργουορντ έχει πρόβλημα στο μάτι του (επιδημική κερατοεπιπεφυκίτιδα) και αποτελεί μία σημαντική απουσία για τους Ουίζαρντς. Η νέα σεζόν ξεκινάει στις 22 Δεκεμβρίου, με την ομάδα της Ουάσινγκτον να αντιμετωπίζει τους Σίξερς τα ξημερώματα της 24ης Δεκεμβρίου.

Wizards say forward Rui Hachimura will miss approximately three weeks with bi-lateral epidemic keratoconjunctivitis (EKC). Hachimura was diagnosed with EKC on December 16 and missed the Wizards’ final two preseason.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) December 21, 2020