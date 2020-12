Πέσειρς: Άφησαν ελεύθερο τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ

Όταν ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ λάμβανε το two-way συμβόλαιο από τους Πέισερς (τόσο για την ομάδα του ΝΒΑ, όσο και γι' αυτή της G-League) γνώριζε πως η έκβαση μπορεί να μην ήταν η επιθυμητή. Οι Πέισερς τον άφησαν ελεύθερο (μαζί με τους Τζος Γκρέι και Ντέβιν Ρόμπινσον) τρία 24ώρα πριν από το τζάμπολ της νέας σεζόν. Πριν από μερικές εβδομάδες ο Μήτρου-Λονγκ είχε γίνει free agent, ωστόσο οι Πέισερς θέλησαν να του δώσουν μία ακόμη ευκαιρία με το δοκιμαστικό συμβόλαιο.

Ο Μήτρου-Λονγκ αγωνίστηκε και πέρσι στους Πέισερς, έχοντας 5 συμμετοχές, ενώ σε δύο σεζόν με τη Γιούτα (2017-2018 και 2018-2019) είχε 15 συμμετοχές.

OFFICIAL: We have waived Naz Mitrou-Long, Josh Gray, and Devin Robinson.

More info https://t.co/9uNANEIZ2Q

— Indiana Pacers (@Pacers) December 19, 2020