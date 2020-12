ΝΒΑ: Τα highlights και η «γεμάτη» εμφάνιση του Ποκουσέφσκι με τους Μπουλς (vid)

Ο νεαρός πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού έκανε προ τεσσάρων ημερών το ντεμπούτο του κόντρα στους Σπερς και τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/12) πήρε αρκετό χρόνο και προσπάθειες στην αναμέτρηση με το Σικάγο.

Συγκεκριμένα, ο Ποκουσέφσκι ήλθε από τον πάγκο και αγωνίστηκε 23 λεπτά, σημειώνοντας 7 πόντους με 2/4 βολές, 1/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 2 λάθη σε αυτό το διάστημα.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Ποκουσέφσκι στην ήττα της Οκλαχόμα από τους Μπουλς με 103-124.

Pretty intriguing few flashes here from Aleksej Pokusevski at the end of the Thunder-Bulls game.

7'1 people are not supposed to be able to pass, dribble, shoot + move like he does. He'll be throwing down that missed dunk in a few short years. Special talent. pic.twitter.com/msyBcH2hMx

— Ethan Piechota (@EthanPiechota) December 17, 2020