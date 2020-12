Λάσρι σε Αντετοκούνμπο: «Ας φέρουμε το πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι» (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε το «ναι» στο supermax συμβόλαιο των Μιλγουόκι Μπακς! Και οι καρδιές όλων στην πόλη του Ουισκόνσιν πήγαν στις θέσεις τους. Ο Άλεξ Λάσρι, αντιπρόεδρος της ομάδας, φρόντισε να τις... ταρακουνήσει ξανά: «Ενθουσιασμένος που έχουμε έναν από τους καλύτερους παίκτες στο παρκέ και από τους καλύτερους ανθρώπους έξω απ' αυτό, να μένουν στην οικογένεια των Μπακς. Πάμε να φέρουμε το πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι», έγραψε στο twitter του Λάσρι.

Thrilled to have one of the greatest players on the court and one of the best guys off it, remain part of the Bucks family! Let’s bring this championship to Milwaukee! #GreekFreak #FeartheDeer https://t.co/XAXqMyqX1A

— Alex Lasry (@AlexanderLasry) December 15, 2020