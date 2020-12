Xιτ - Πέλικανς 92-114: Το show του Ζάιον... έκαψε το Μαϊάμι! (vid)

Οι Πέλικανς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 114-92 των Χιτ σε φιλικό.

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον ήταν εντυπωσιακός με 26 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ 22 πρόσθεσε ο Ίνγκραμ.

Στον αντίποδα 17 είχε ο Χίρο και 14 ο Ρόμπινσον, ενώ ο Μπάτλερ δεν αγωνίστηκε. Ο Αντεμπάγιο μέτρησε 9 με 8 ασίστ σε 18 λεπτά.

Zion with the crafty finish, and we're up by 18 pic.twitter.com/UI3GJv83oA

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 15, 2020