Οι ομάδες περιμένουν την απόφαση του Αντετοκούνμπο, πριν πάνε για τον Χάρντεν (pic)

Κοντεύει η ημέρα και για την έναρξη του ΝΒΑ, αλλά και για την μεγάλη απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμμπο. Ο Έλληνας σταρ έχει μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου να αποφασίσει αν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους Μπακς ή θα γίνει free agent.

Φαίνεται πάντως ότι η απόφαση του δεν αφορά μόνο εκείνον, αφού αρκετές ομάδες φτιάχνουν τα σχέδια τους, σύμφωνα με τον Γιάννη. Ο Τζέιμς Χάρντεν είναι στην αγορά, αλλά καμία υπόθεση δεν προχωρά και μάλλον υπάρχει λόγος.

Σύμφωνα με τους Αμερικάνους αρκετές ομάδες περιμένουν να διαρρεύσει η απόφαση του Έλληνα σταρ, πριν αποφασίσουν να μιλήσουν για τον παίκτη των Ρόκετς.

Λίγη υπομονή ακόμα θέλει, η ημέρα της απόφασης του Γιάννη, φτάνει.

Few teams around the league are waiting on Giannis Antetokounmpo’s supermax decision before going all in on a James Harden trade, per Brian Windhorst

