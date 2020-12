Χάρντεν: Πιθανότερος προορισμός του οι Σίξερς! (pic)

Οι Χιούστον Ρόκετς επιμένουν ότι δεν θα ανταλλάξουν τον Τζέιμς Χάρντεν. Και οι Φιλαντέλφεια 76ερς επιμένουν ότι δεν παραχωρούν τον Μπεν Σίμονς. Όμως η ανταλλαγή ανάμεσα στις δύο ομάδες μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ. Ο Χάρντεν βρέθηκε στο προπονητήριο των Ρόκετς, αλλά δεν αγωνιστεί στο αποψινό πρώτο ματς προετοιμασίας με τους Σικάγο Μπουλς. Και περιμένει.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι Σίξερς είναι ο πιθανότερος προορισμός για τον Χάρντεν. Και τονίζει ότι οι καλές σχέσεις ανάμεσα στους δύο general manager (Ντάριλ Μόρεϊ των Σίξερς και Ράφαελ Στόουν των Ρόκετς) είναι μία καλή ευκαιρία να επιδιορθωθούν οι σχέσεις των δύο ομάδων, μετά την αποχώρηση του Μόρεϊ από το Χιούστον με προορισμό τη Φιλαντέλφεια.

As the NBA preseason begins tonight Philadelphia ranks as the most likely destination when the Rockets eventually reach the point of trading James Harden, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 11, 2020