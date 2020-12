«Γι'αυτό ο Ίρβινγκ τα... έσπασε με τον ΛεΜπρόν» (pic)

Ο Κάιρι Ίρβινγκ πρόσφατα δήλωσε πως φέτος για πρώτη φορά νιώθει πως έχει ακόμα έναν που εμπιστεύεται για να πάρει το μεγάλο σουτ, πετώντας έτσι το... καρφί του προς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο πρώην συμπαίκτης του Uncle Drew και του Βασιλιά στους Καβς, αποκάλυψε τι είχε ενοχλήσει τον Κάιρι στη συνύπαρξη του με τον ΛεΜπρόν.

«Ο Κάιρι άρχισε να βλέπει μια ειδική μεταχείριση στον ΛεΜπρόν που ο ίδιος ποτέ δεν είχε», τόνισε ο Χέιγουντ.

Αυτό φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να ζητήσει να φύγει και να σταματήσει να είναι συμπαίκτης του ΛεΜπρόν.

Kyrie Irving saw LeBron James get 'special treatment' that he never got during Cavaliers days says @bwood_33 while on Instagram Live w/ @TheRyanHollins - https://t.co/0GsM9T324L

"Randy Mims gets to fly on the team plane; this is ‘Bron’s best friend?"

Story Via @HeavySan pic.twitter.com/G3YYiKWfsH

Brandon ‘Scoop B’ Robinson, M.A. (@ScoopB) December 9, 2020