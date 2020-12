Με κάθε επισημότητα. Και ένα εξώφυλλο δικό του. Όχι πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα καυχηθεί γι' αυτό. Το περιοδικό Time ανακοίνωσε πως ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ είναι ο αθλητής της χρονιάς για το 2020, το οποίο ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες.

Στην απόφαση του εμβληματικού περιοδικού δεν έπαιξε μόνο η κατάκτηση του 17ου πρωταθλήματος από τους Λος Άντζελες Λέικερς. Αλλά κυρίως όσα έκανε ο Τζέιμς μακριά από τα παρκέ. Η συμμετοχή του στο κίνημα για τις δολοφονίες Αφροαμερικάνων από αστυνομικούς, αλλά και η επιμονή του να καλεί τους πολίτες των ΗΠΑ να ψηφίσουν στις εκλογές που ανέδειξαν νέο Πρόεδρο τον Τζο Μπάιντεν.

Ο ΛεΜπρόν δημιούργησε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, τον «More than a vote» (περισσότερο από μία ψήφο), όπου με τη βοήθεια του οργανισμού πολιτικών και νομικών δικαιωμάτων, κατάφεραν να προσλάβουν υπαλλήλους για την τέλεση των εκλογών, αλλά και να πείσουν διάφορες ομάδες να προσφέρουν τις έδρες τους ως ασφαλή εκλογικά κέντρα.

After nearly two decades in the NBA, LeBron James has fully embraced that his talent on the court is a means to achieving something greater off it. And this year, more than in any before it, he showed why he is unrivaled in both #TIMEPOY https://t.co/fTZlwSEFtn

