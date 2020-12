ESPN TOP 100: Στο Νο.3 ο Αντετοκούνμπο, κορυφή ο ΛεΜπρόν! (pic)

Για ακόμη μια σεζόν το ESPN προέβλεψε τους 100 κορυφαίους παίκτες στα παρκέ του ΝΒΑ.

Στην τρίτη θέση έβαλε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ πρώτος είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ανάμεσα τους ο Άντονι Ντέιβις.

Την πεντάδα κλείνουν οι Λούκα Ντόντσιτς και Καουάι Λέοναρντ. Πίσω τους οι Ντουράντ, Λίλαρντ, Κάρι, Χάρντεν και Γιόκιτς.

Κυριαρχία για Λέικερς που έχουν τους 2 σταρ τους στις 2 πρώτες θέσεις.

— ESPN (@espn) December 10, 2020