Με όρεξη για σκληρή δουλειά και στόχους που δεν έχουν ταβάνι ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το νέο πρωτάθλημα οι Μπακς. Τα... ελάφια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, θέλουν φέτος να κάνουν όχι ένα αλλά περισσότερα βήματα παραπάνω και για να το πετύχουν σκοπεύουν να δουλέψουν και με το παραπάνω.

GOAL: Get better every day.#FearTheDeer pic.twitter.com/Hf2Zpglx2X

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 9, 2020