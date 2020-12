Η νέα σεζόν ξεκίνησε για τους Μπακς με όνειρα και φιλοδοξίες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κλέβει την παράσταση.

Τα... ελάφια άρχισαν τις προπονήσεις, αφού 22 Δεκέμβρη έχουμε έναρξη της σεζόν και ανέβαζαν φωτογραφίες με τον MVP, γράφοντας: «26 και γίνεται καλύτερος».

Φυσικά αναφέρθηκαν στα γενέθλια του Έλληνα φόργουορντ (6/12).

26 and getting better.#FearTheDeer pic.twitter.com/v27jFd98Tc

