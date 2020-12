Ο Ίρβινγκ αποφάσισε να μην μιλάει στον Τύπο και να αφήσει την δουλειά του να μιλήσει! (pic)

Νέα σεζόν, νέος Κάιρι Ίρβινγκ, όπως φαίνεται, αφού ξεκίνησε με μερικές καινούργιες αποφάσεις.

Δεν βγήκε να μιλήσει στους ρεπόρτερ, αλλά αντίθετα έβγαλε μια δήλωση και εξήγησε πως θα αφήσει την δουλειά στο γήπεδο να μιλήσει από μόνη της.

«Δεσμεύομαι να έρχομαι στην δουλειά κάθε μέρα, έτοιμος να διασκεδάσω, να ανταγωνιστώ, να αποδώσω και να κερδίσω πρωταθλήματα μαζί με τους συμπαίκτες μου στους Νετς. Ο στόχος μου αυτή την σεζόν είναι να αφήσω την δουλειά μου εντός και εκτός παρκέ να μιλήσει από μόνη της».

Kyrie Irving issued a statement that says, in part: “My goal this season is to let my work on and off the court speak for itself.”

