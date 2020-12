Μπολ και Χέιγουορντ ξεκίνησαν προπονήσεις μαζί, για τους Χόρνετς! (vid)

Ο νεαρός ρούκι και ο έμπειρος σταρ είναι δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του ΝΒΑ. Ο ΛαΜέλο Μπολ επιλέχθηκε στο Νο.3 από τους Χόρντετς, την φετινή σεζόν, ενώ ο Χέιγουορντ πήρε πολλά χρήματα, για να επιλέξει να παίξει στην Σάρλοτ.

Οι δυο τους έχουν τραβήξει την προσοχή, ο μπασκετικός κόσμος περιμένει να τους δει και για πρώτη φορά, τα τελευταία χρόνια, οι Χόρνετς έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Μπολ και Χέιγουορντ, μπήκαν στο γυμναστήριο και ξεκίνησαν προπονήσεις, έχοντας εξαιρετική διάθεση.

LaMelo Ball and Gordon Hayward putting in work during Hornets practice

