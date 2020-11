Ο Στεφ Κάρι αποκτάει τη δική του εταιρία αθλητικών ειδών!

Υποδεχτείτε την εταιρία «Στεφ Κάρι». Την κίνηση της Under Armour για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τη Nike. Από τις 11 Δεκεμβρίου και μετά, ο Στεφ Κάρι θα διαθέτει τη δική του μάρκα αθλητικών ειδών. Όπως έγινε πριν από αρκετά χρόνια με τον Μάικλ Τζόρνταν.

Προσοχή, δεν θα έχει μόνο τα δικά του παπούτσια. Αυτό συνέβαινε για κάμποσες σεζόν. Πλέον, ο Κάρι θα έχει λόγο στα προϊόντα που κυκλοφορούν και φυσικά μεγαλύτερο μερίδιο στα κέρδη. Επίσης, αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα αθλήματα (τένις, γκολφ, τρέξιμο).

Μόνο για το 2019, η Nike κέρδισε $37.4 δισεκατομμύρια, ενώ η (2η στη λίστα) Under Armour $5.3 δισεκατομμύρια. Στόχος του είναι να καλύψουν το μεγάλο χάντικαπ, με την Under Armour να βλέπει τα κέρδη της να αυξάνονται, σε σχέση με το 2018, κατά 1%.

Στόχος του Κάρι είναι να προσφέρει τα προϊόντα του κυρίως σε οικογένειες με μικρότερο εισόδημα.

Golden State Warriors two-time MVP Stephen Curry and Under Armour have launched his own division: Curry Brand. New shoes release on Dec. 11.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2020