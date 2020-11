Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια του «The Athletic» ο Γάλλος φόργουορντ δεν πρόκειται να συνεχίσει στη Σάρλοτ, καθώς οι Χόρνετς θα τον αφήσουν ελεύθερο.

Αυτό σημαίνει ότι θέλουν να κάνουν χώρο στο salary cap ώστε να μπορούν να «σηκώσουν» το μεγάλο συμβόλαιο του Γκόρντον Χέιγουορντ, ενώ ο επόμενος σταθμός την καριέρα του Μπατούμ αναμένεται να είναι οι Λος Άντζελες Κλίπερς!

Ο Μπατούμ έμεινε πέντε χρόνια στην Σάρλοτ έχοντας φορέσει 308 φορές τη φανέλα των Χόρνετς με 11,6 πόντους κατά μέσο όρο 5,2 ριμπάουντ, 3,8 ασίστ και 43% στα σουτ εντός παιδιάς.

The Charlotte Hornets are waiving forward Nicolas Batum, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium .

Nicolas Batum plans to sign with the Los Angeles Clippers after he clears waivers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 29, 2020