Νέιτ Ρόμπινσον μετά το νοκ άουτ: «Σας ευχαριστώ, είμαι καλά» (vid)

Ο Νέιτ Ρόμπινσον έχει συνηθίσει να δέχεται χτυπήματα. Όχι ακριβώς σαν αυτό που τον έβγαλε νοκ άουτ στην αναμέτρηση με τον Τζέικ Πολ. Ωστόσο, γνωρίζει πως πρέπει να το ξεπεράσει. Ο τρεις φορές πρωταθλητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων του ΝΒΑ, ανέβασε ένα ευχαριστήριο μήνυμα στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας, είμαι ΟΚ. Εκτιμώ όσους με βοήθησαν να ανέβω στο ρινγκ. Στους προπονητές μου, τους γυμναστές, τον κόσμο, τους συμπαίκτες μου, σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε σε εμένα. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που περίμενα, αλλά είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αγωνιστώ σε μία μεγαλύτερη σκηνή απ' αυτή που ήμουν», ανέφερε ο Ρόμπινσον.

Someone give Nate Robinson a 10 day contract so he don't gotta box

pic.twitter.com/7y069c1bVp

