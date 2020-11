Νέιτ Ρόμπινσον: Ο Τζέικ Πολ έριξε κάτω με τρομακτικό νοτ άουτ τον πρώην ΝΒAer (vid)

Ο πρώην ΝΒΑer, Νέιτ Ρόμπινσον έπεσε κάτω με νοκ άουτ από τον Τζέικ Πολ με... τρομακτικό τρόπο.

Μόλις στο 2ο γύρο, Ρόμπινσον, δέχτηκε ένα πολύ δυνατό χτύπημα από τον γνωστό Υοu Tuber και έπεσε άσχημα στο ρινγκ. Για λίγο μάλιστα, οι άνθρωποι του αγώνα φοβήθηκαν για σοβαρό τραυματισμό αλλά λίγο αργότερα σηκώθηκε, όντας όμως όχι σε καλή κατάσταση.

Nate Robinson knocked out cold, breaks his fall with his face, sleeping on the mat face down while Snoop Dogg sings “call the ambalamps, come pick up ya people!”

I hope the paycheck was ENORMOUS, Nate pic.twitter.com/UqGmQvY8hU

