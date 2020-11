Χρειάζεται θράσος για να μπεις σε ένα ρινγκ. Και ο Νέιτ Ρόμπινσον έχει μπόλικο. Το απέδειξε στην αναμέτρηση με τον youtuber, Τζέικ Πολ. Μετά το νοκ άουτ που υπέστη ο Ρόμπινσον, μετά από σχεδόν ένα λεπτό στο ρινγκ, το ΝΒΑ αποφάσισε να αντιδράσει στο twitter. Υπήρχαν πολλά σχόλια, κανένα πικρόχολο. Ένας όμως ξεχώρισε.

Ο Στεφ Κάρι απάντησε στην ανάρτηση του Ρόμπινσον, πως πρόκειται να σοκάρει τον κόσμο. «Δεν βλέπω κανένα ψέμα», αποκρίθηκε ο Κάρι, αναφερόμενος στο σοκ που προκάλεσε το νοκ άουτ του άλλοτε παίκτη των Νιου Γιορκ Νικς και τρεις φορές νικητή στον διαγωνισμό καρφωμάτων.

Snoop Dogg getting me weak as hell, and Jake Paul just folded Nate Robinson. I’m going to sleep !!! pic.twitter.com/Ok2noERv1L

— stilo (@yungestilos) November 29, 2020