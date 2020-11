Ο Κόμπι Μπράιαντ δεν χρειάζεται το Hall Of Fame για να περάσει στην (μπασκετική) αθανασία. Το έχει πράξει ήδη. Απλώς, η συμμετοχή του στην τάξη του 2021 θα επιβεβαιώσει τον μύθο του. Η τελετή για την ένταξη της τάξης του 2020 αναβλήθηκε, λόγω της πανδημίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ανακοίνωσε το ΝΒΑ, η ένταξη των νέων μελών στο Basketball Hall of Fame θα γίνει από τις 13 έως τις 15 Μαΐου του 2021.

Μαζί με τον Κόμπι θα ενταχθούν στο Hall of Fame τόσο ο Τιμ Ντάνκαν, όσο και ο Κέβιν Γκαρνετ.

NBA moves Hall of Fame enshrinement ceremony for Kobe Bryant, Tim Duncan and Kevin Garnett to May 13-15https://t.co/pCJUFKrKtM

— CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) November 29, 2020