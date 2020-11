NBA: Επανέρχεται η γραμμή καταγγελίας για τις παραβάσεις της covid-19!

Πριν τη «φούσκα» στο Ορλάντο, το ΝΒΑ είχε θεσπίσει μία ανώνυμη γραμμή καταγγελιών. Προκειμένου να αναφέρονται όλες οι παραβιάσεις των οδηγιών για την αντιμετώπιση της covid-19.

H έναρξη της νέας σεζόν επαναφέρει την τηλεφωνική γραμμή, με το πρωτόκολλο υγείας να είναι πιο αυστηρό, αφού πλέον οι αθλητές δεν θα βρίσκονται σε «φούσκα», ενώ θα μετακινούνται σε διάφορες πόλεις.

The NBA will establish an anonymous hotline to report potential violations of safety protocols during in-market play in 2020-21 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. There was also a hotline for the Orlando restart.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 28, 2020