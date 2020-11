ΝΒΑ: Οι ομάδες έλαβαν το πρωτόκολλο υγείας για τη νέα σεζόν

Η σεζόν αρχίζει και το ΝΒΑ προετοιμάζεται. Πυρετωδώς. Ο οδηγός... επιβίωσης, με 134 σελίδες, φτάνει στα χέρια των ομάδων. Και περιέχει τις υγειονομικές οδηγίες που θα πρέπει να τηρηθούν.

Η έναρξη των προπονήσεων την επόμενη εβδομάδα (1-4/12) αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ. Οι οδηγίες αναφέρουν πως αν ένας αθλητής βρεθεί θετικός στην covid-19 τότε θα πρέπει, είτε να μείνει σε καραντίνα για 10 ημέρες, είτε να έχει δύο αρνητικά τεστ σε διάστημα 24 ωρών.

Στο βιβλίο έχει προβλεφθεί και το ενδεχόμενο «λουκέτου» στη σεζόν, χωρίς πάντως να αναφέρει κάτι συγκεκριμένο. Πώς μπορεί να αποφευχθεί; Αν τα κρούσματα που θα εμφανιστούν είναι λιγοστά και δεν υπάρχει διασπορά σε αθλητές και προπονητικό επιτελείο.

Under "Circumstances for Cancellation of 2020-2021 season," NBA says: Occurrence of independent cases (i.e, cases not spread among players or team staff) or a small or otherwise expected number of COVID-19 cases will not require a decision to suspend or cancel the 2020-21 season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 28, 2020

One of the key facts of protocol guide: https://t.co/OzIeKmTQpn — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 28, 2020