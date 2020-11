ΝΒΑ: Ξεκινούν οι προπονήσεις την 1η Δεκεμβρίου

Οι κανόνες του ΝΒΑ είναι απλοί: Επιτρέπονται μέχρι τέσσερις αθλητές. Και άλλοι τόσοι από το προπονητικό επιτελείο. Και όλοι θα πρέπει να έχουν τρία αρνητικά τεστ για την covid-19.

Η νέα σεζόν στο ΝΒΑ ανοίγει με τις ατομικές προπονήσεις των παικτών, την 1η Δεκεμβρίου και κάτω από αυστηρά μέτρα.

Οι ομαδικές προπονήσεις θα επιτραπούν μετά τις 4 Δεκεμβρίου, ενώ για το διάστημα 11 με 19/12 θα γίνουν οι αγώνες προετοιμασίας. Η σεζόν ξεκινάει στις 22/12.

NBA teams are scheduled to begin training camps Tuesday with individual workouts capped at four players and four team staff members at one time, league sources say, with all those participating required to register three negative PCR tests

