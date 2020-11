Ο Ουόλ αρνήθηκε να κάνει σχόλιο για το αν ζήτησε ανταλλαγή (pic)

Ρωγμές έχουν προκύψει στην σχέση του Τζον Ουόλ με τους Ουίζαρντς, αφού μετά από 2 χρόνια τραυματισμών και μπόλικα εκατομμύρια, φέτος που είναι υγιής φαίνεται πως ζήτησε ανταλλαγή.

Η ομάδα του βγήκε και σχολίασε πως κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος για την αντίδραση του παίκτη.

Σε μια εκδήλωση, ο Ουόλ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο, ενώ κάτι τέτοιο δεν το συνηθίζει και μένει να δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό και αν στην Ουάνσινγκτον θα κρατήσουν τον παίκτη, έχοντας εκείνος... ξενερώσει.

At his community event in Southeast, John Wall says “no comment” when asked if he requested a trade from the Wizards.

Lots and lots of “no comments” from John Wall today, especially for a player who’s always been upfront with what’s on his mind.

— Ava Wallace (@avarwallace) November 24, 2020