Ο Ουόλ πήρε 79.5 εκ. δολάρια από τους Ουίζαρντς, δεν έπαιξε λεπτό και ζήτησε και ανταλλαγή! (pics)

Την πρώτη ημέρα που άνοιξε η free agency, ο Τζον Ουόλ ζήτησε να γίνει ανταλλαγή από τους Ουίζαρντς. Ο παίκτης στα μέσα της εβδομάδας είχε πει πως νιώθει έκπληξη, όταν ενημερώθηκε ότι η ομάδα θα χτιστεί γύρω από τον Μπιλ, ενώ άρχισε να κάνει κάποιες δηλώσεις για τους ανθρώπους της ομάδας του και να μιλάει για το Μπρούκλιν.

Ο Ουόλ αποκάλυψε ότι θέλει να φύγει από την Ουάσινγκτον τελικά και τα όσα έχει κάνει εκεί... προκαλούν κάπως.

Ο παίκτης στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πάρει περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια από την ομάδα του, δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι και έχει να λαμβάνει άλλα 131.4 εκ. δολάρια για άλλα τρία χρόνια, έχοντας πάντως ζητήσει ανταλλαγή.

Δεν πρέπει να νιώθουν και πολύ καλά στους «Μάγους»...

John Wall has no worries — he’s made $79.5 Million over the last two years from Washington without playing ONE NBA game. Oh yea, he’s owed $131.4 Million over the next 3 years and just requested a trade

John Wall news this week:

• Wall was recently “surprised” to hear the Wizards GM say the team is now building around Bradley Beal

• Wall throwing up gang signs in Brooklyn rubbed people in the Wizards' organization the wrong way,

• Wall now wants out of Washington pic.twitter.com/1EEmvU6RsM

— NBA Central (@TheNBACentral) November 21, 2020