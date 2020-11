Συνεχίζεται η ενίσχυση για τους Πίστονς. Η ομάδα του Ντιτρόιτ έβαλε εμπειρία στην περιφέρεια, αφού απέκτησε τον Ουέιν Έλινγκτον

Τη σεζόν που πέρασε, ο παίκτης είχε 5.1 πόντους με 35% τρίποντα στους Νικς.

Free agent G Wayne Ellington has agreed to a one-year, $2.6M deal with the Detroit Pistons, agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 24, 2020