Γκριν για Σεθ Κάρι: «44% στο τρίποντο στην καριέρα του; Μάλλον είδα λάθος!» (pic)

Seth Curry is 2nd on the NBA’s all-time 3P% list at 44.3% and shot 45.3% in 2019-20; even Draymond can’t believe it! Philly got themselves a sniper! #ChefCurry

Δημοσιεύτηκε από NBA Buzz στις Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020